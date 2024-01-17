Оцінка ефективності діяльності КРАІЛ за 2023 рік

Український регулятор КРАІЛ розпочав офіційну діяльність ще у 2020 році, одразу з легалізацією гемблінг індустрії. Щороку ефективність роботи комісії з регулювання азартних ігор детально вивчається та оцінюється одразу за кількома критеріями: скільки ліцензій було видано, скільки анульовано, які зміни були внесені законодавчо і т.д.

Щоб оцінка ефективності діяльності КРАІЛ у 2023 році була максимально неупередженою, пропонуємо звернути увагу на конкретні цифри та факти.

Підтвердження ефективності роботи КРАІЛ

Попри економічні та фінансові труднощі, комісія КРАІЛ продовжує ефективно виконувати свою роботу. Щомісяця розглядаються заяви організаторів азартних ігор на отримання ліцензії для онлайн казино та букмекерів, вводяться нові міри боротьби з нелегальними платформами, сплачуються податки.

Підтвердження ефективності роботи КРАІЛ є й система онлайн-моніторингу. Її головна функція полягає в перевірці умов роботи казино, букмекерських контор та покер-румів за такими параметрами:

використання сертифікованого обладнання;

допуск до гри користувачів старше 21 року;

Ідентифікація усіх зареєстрованих гравців;

приймання платежів виключно в гривні;

сплата податків.

Не варто забувати й про те, що КРАІЛ є держорганом, відповідно перед комісією щорічно встановлюються певні бюджетні показники роботи. Якщо порівняти ці показники з реальними цифрами, також можна впевнитися в ефективності роботи регулятора.

Видані та анульовані ліцензії

Якщо комплексно розглядати видачу ліцензій, за 2023 року легальний статус отримало загалом 5 нових гемблінг платформ:

Казино: бренди GGBet, Slotor777, Casino, SC.

Букмекерська контора: бренд GGBet.

Ліцензія на ведення легальної діяльності була видана й кільком наземним ігровим залам. Наприклад, офіційний дозвіл на відкриття закладів отримали у 2023 році такі бренди як Billionaire (Київ) та SL Kyiv (Київ). Жодної нової ліцензії не було видано покер-румам, що можна пояснити більш суворими вимогами до її отримання.

Крім видачі ліцензії, комісія КРАІЛ ефективно працювала над перевіркою дотримання законодавчих вимог. Порушення встановлених правил в 90% випадків привело до анулювання ліцензії. Протягом 2023 року легальний статус втратили такі бренди:

Parimatch — казино, букмекерська контора та покер-рум;

Pointloto1 — казино;

Casino Shangri La Kharkiv — наземний ігровий зал;

ShangriLa — наземний ігровий зал;

F — наземний ігровий зал;

VIP Club Premier Palace — наземний ігровий зал.

Вказана кількість виданих ліцензій дозволила привести до державного бюджету додатково 1,8 млрд гривень. Планово показники за цим параметром були встановлені на рівні 1,6 млрд гривень. Витрати на роботу державного регулятора заплановані в сумі 86,8 млн гривень, що підтверджує ефективність його роботи.

Якщо ознайомитися з офіційними реєстрами КРАІЛ, можна знайти більше інформації про те, коли та якому бренду була видана або анульована ліцензія. Ці дані публікуються у відкритому доступі та регулярно оновлюються.

Боротьба з нелегальними гемблінг ресурсами

КРАІЛ веде постійний моніторинг вебсайтів з метою виявлення нелегальних онлайн-казино. Діяльність брендів без ліцензії фіксується належним чином, а інформація передається до правоохоронних органів. Станом на кінець 2023 року за даними регулятора в Україні нелегально функціонує 700+ наземних ігрових залів та 700+ вебсайтів.

Діяльність таких закладів та вебсайтів підпадає під дію статті 2032 Кримінального кодексу України. Крім того, це приводить до значних фінансових втрат, оскільки нелегальні казино не внесли внесок за ліцензію та не сплачують податки. За оцінками різних експертів, щороку держава втрачає близько 12 млрд гривень й у 2023 році ситуація з нелегальним ігровим бізнесом залишається все ще актуальною.

Місце КРАІЛ в системі державного регулювання

Якщо розглядати роботу регулятора КРАІЛ на одному рівні з іншими державними органами, можна помітити кілька цікавих закономірностей. Насамперед діяльності комісії приділяється більша суспільна увага у порівнянні з іншими регуляторами. Це можна пояснити тим, що з приводу легалізації гемблінг-індустрії в Україні все ще ведуться жорсткі дискусії.

Якщо комплексно оцінювати ефективність діяльності КРАІЛ у 2023 році, до уваги, крім вище розглянутих параметрів, пропонуємо також взяти наступне:

КРАІЛ на 6-му місці серед органів центральної влади у рейтингу запобігання корупції;

поставлені завдання перед бюджетом держави виконані на 100%;

введено контроль за дотримання норм закону, що передбачає регламентування реклами ігорної індустрії;

ведення відповідного реєстру осіб, яким заборонений доступ до азартних ігор через порушення законодавства або схильність до лудоманії.

Ефективність роботи національного регулятора вимірюється не лише коштами, які спрямовуються від ліцензіатів до державного бюджету. Водночас цей показник найбільш універсальний через свою прозорість. За ним регулятор КРАІЛ не лише виконав поставлені задачі, а навіть перевищив їх.

Окремо розглянемо нормотворчу та регуляторну діяльність комісії. За 2023 рік було подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Україні відповідні впровадження та рішення:

Рішення №399 від 21.11.2023. Про організацію азартних ігор та лотерейну сферу під час режиму воєнного стану.

Рішення №399 від 19.10.2023 Про внесення відомостей до Реєстру осіб, яким обмежена участь в азартних іграх.

Рішення №168 від 15.08.2023 Про реалізацію видів санкцій та моніторинг їх ефективності.

Це тільки кілька рішень з тисячі опублікованих за 2023 рік. В офіційному реєстрі публікується детальна інформація з приводу усіх аспектів діяльності регулятора — можна дізнатися про те, коли гемблінг бренд подав заявку на отримання ліцензії, коли вона була розглянута, чи виникли якісь зауваження та інші деталі.

Більш конкретно оцінювати діяльність КРАІЛ у 2023 році вдасться вже після того, як регулятор оприлюднить щорічний звіт. За наявними даними, комісія працює ефективно й з великою ймовірністю в наступному році показники роботи будуть ще кращими.