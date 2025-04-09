Геополітичний маразм: Трамп підвищив тарифи на товари з Китаю до 125% у відповідь на нові китайські мита

Китай у відповідь на чергове підвищення мита з боку США запровадить 84% тариф на американські товари.

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову підвищує тарифи для Китаю після того, як сьогодні країна відповіла дзеркальними заходами на нові мита американської адміністрації. Мита на китайські товари зростуть до 125%, написав Трамп у соцмережі Truth.

“Враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую мито, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%, з негайним набранням чинності”, – зазначив Трамп.

Президент США також сподівається, що у найближчому майбутньому, “Китай зрозуміє, що дні обкрадання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними”.

До цього сукупні мита Трампа проти Пекіна складали 104% (нові 50% тарифи на додачу до 20% мит, оголошених як покарання за торгівлю фентанілом, та 34% тарифів, оголошених минулого тижня).

Спочатку американські мита на китайський імпорт мали зрости на 34% в межах пакета «дзеркальних» тарифів Трампа. Але США додатково запровадили ще 50% тарифи проти Пекіна після того, як Китай проігнорував «дедлайн» Трампа, не скасувавши свої 34% тарифи у відповідь на нові американські мита. // Дзеркало тижня