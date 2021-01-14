Пандемия COVID-19 увеличила спрос на автомобильные запчасти

Китай стал мировым производственным центром — от повседневных вещей, от беспроводной бритвы, и до прибыльного автомобильного бизнеса, многие вещи теперь производятся в Китае. А с открытием китайского рынка для остального мира появление китайских брендов стало очевидным. И это включает автомобильную промышленность.

В Украине китайские автомобили также завоевали популярность, из-за демократических цен и доступности всевозможных запчастей в интернет-магазинах. Одних только поршневых колец для модели Chery Amulet продается несколько десятков https://chery911.com.ua/chery/amulet-a11-a15/dvigately-i-sistema-vyhlopa/kolyca-porshnevyje/, также обстоит дело и с другими моделями китайских производителей BYD, Geely, MG и прочих.

Пандемия увеличила спрос на запчасти

Спрос на запчасти растет, потому, что в связи с пандемией коронавируса, карантинными ограничениями и падением мировых экономик, люди стали меньше покупать новых автомобилей и больше придавать значение уже имеющимся и б/у автомобилям.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, стоимость экспорта автозапчастей за три месяца с сентября достигла рекордного уровня.

Общая сумма за ноябрь составила 5,96 млрд долларов США, что на 41,9 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 7,8 процента больше, чем в октябре.

Ян Фудун, помощник генерального секретаря Китайской ассоциации автомобильных дилеров, сказал, что более 70 процентов китайского экспорта автозапчастей используется на независимом послепродажном рынке.

Он отметил, что в последние годы рынок послепродажного обслуживания очень быстро рос, поскольку более длительный срок службы автомобилей привел к увеличению спроса на запасные части.

Эксперты отмечают, что компании по производству автозапчастей в основном полагаются на восстановление сбыта продукции, увеличение мировой доли и новые заказы, а также на снижение постоянных затрат, повышающих маржу прибыли.

Почему они популярны

Как отмечают в компании CHERY911, которая занимается продажей в Украине запчастей для китайских и не только авто, китайские компании по производству автозапчастей имеют более рентабельные продукты, более качественные услуги и более сильные возможности капитальных вложений.

Ожидается, что после пандемии автомобильная промышленность Китая в следующем году вырастет и общий объем продаж автомобилей также вырастет на 4 процента и достигнет 26,3 миллиона единиц в 2021 году на фоне стабильной макроэкономической среды и восстановления доверия потребителей.

Предстоящие возможности объясняются рядом факторов, включая устойчивое и стабильное восстановление экономики Китая, продолжение реализации государственной политики по стимулированию потребления, эффективное предотвращение и контроль пандемии, а также продвижение транспортных средств.

Эксперты отмечают, что следующий год возможно откроет новые возможности и вызовы для развития, и участникам рынка необходимо знать о сложной ситуации на зарубежных рынках и о том, как пандемия повлияет на автомобильные рынки.