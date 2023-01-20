Українцям можуть списати борги за комуналку за період бойових дій — законопроєкт

Published

Пропонується списати борги за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367 про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

Українцям можуть списати борги за комуналку за період бойових дій — законопроєкт

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» та передбачити списання списанню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, що сформувалась протягом періоду введення воєнних (бойових) дій на територіях, де розташоване житло споживачів

Передбачається списання заборгованості населення за послуги з: управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

з постачання та розподілу електричної енергії;

з постачання теплової енергії;

з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

Крім цього пропонується списати борги населення за послуги поводження з побутовими відходами.

Списання заборгованості здійснюється у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому в проєкті не наводиться фінансово-економічного обґрунтування. Зазначається, що на момент внесення, не передбачає витрат з Державного бюджету України. // «Судово-юридична газета»

Like

Tags:

You may also like...