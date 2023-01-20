Українцям можуть списати борги за комуналку за період бойових дій — законопроєкт

Пропонується списати борги за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367 про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» та передбачити списання списанню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, що сформувалась протягом періоду введення воєнних (бойових) дій на територіях, де розташоване житло споживачів

Передбачається списання заборгованості населення за послуги з: управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

з постачання та розподілу електричної енергії;

з постачання теплової енергії;

з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

Крім цього пропонується списати борги населення за послуги поводження з побутовими відходами.

Списання заборгованості здійснюється у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому в проєкті не наводиться фінансово-економічного обґрунтування. Зазначається, що на момент внесення, не передбачає витрат з Державного бюджету України. // «Судово-юридична газета»