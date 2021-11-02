Пищевые Е-добавки: каррагинан — его свойства и применение

Эмульгаторы, стабилизаторы, загустители и гелеобразователи — это группа пищевых добавок, которые используются, среди прочего, для изменения консистенции продукта. В домашних условиях в обычной кулинарии используются такие вещества, как крахмал, мука, желатин и пектин.

Пищевая промышленность хочет иметь возможность производить пищевые продукты, имеющие однородный внешний вид и консистенцию. Известный в пищевой промышленности эмульгатор Е407 – каррагинан – это загуститель природного происхождения, который добывают из красных морских водорослей. Его большим преимущество является безопасность для среды и для человеческого организма, а также то, что на каррагинан цена доступна и его можно заказывать в интернете в любом количестве, отмечают специалисты компании Megachem.

Эксперты компании обращают внимание на то, что доступно несколько видов этого вещества, каждый из которых имеет свои химические особенности и разную сферу применения.

Свойства каррагинана

Каррагинан получают в результате переработки морских водорослей таких классов, как Eucheuma, Hypnaceae, Gigartinaceae, Solieraceae и т.д. На вид это белый или желтоватый порошок без выраженных запаха и вкуса. Имеет такие характерные свойства:

растворяется в горячей воде при температуре от +40 ºС до +70 ºС и набухает;

благодаря способности растворяться в молоке, нагретом до +70 ºС – 80 ºС, образует стабилизирующею суспензию;

продлевает срок пригодности продуктов;

увеличивает объем продукта и улучшает его консистенцию;

зависимо от модификации, делает продукт желеобразным, гелеобразным или вязким.

Виды вещества и их характеристики

Зависимо от степени очистки, каррагинан может быть рафинированным и полурафинированным. А по степени обработки (этерефикации) выделяют такие модификации, как йота-, каппа- и лямбда-каррагинан.

Йота образует мягкие и эластичные гели с солями кальция. Их можно замораживать и размораживать, не разрушая текстуры геля. Они проявляют необычное свойство – тиксотропный поток. Это означает, что гель можно перемешивать, и он потечет, как густая жидкость, но если его оставить – он снова загустеет.

Каппа – это твердый и густой гель, образованный со солями калия. Каппа дает самый прочный эффект, вместе с этим может быстро “растаять”. Чаще всего его используют при изготовлении мясной продукции.

Лямбда не имеет гелеобразующих свойств, его применяют для повышения вязкости продукта.

Сфера применения каррагинана

Благодаря свойствам стабилизирования и загустения каррагинан в первую очередь используют для производства пищевой и косметической продукции. Специалисты компании Megachem отмечают, что природный загуститель каррагинан видов каппа и йота, часто используются в таких отраслях: