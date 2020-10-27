Гид покупателя: Основные отличия и достоинства автомобильной резины Hankook

Выбор автомобильной резины – ответственная и важная задача, поскольку именно от ее качества и практичности зависит безопасность. Чем качественней покрышки, тем лучше обеспечивается сцепление колес с дорогой. Как отмечают єксперті компании REZINA.UA, одним из производителей надежной и практичной продукции считается южнокорейская компания Hankook.

При изготовлении покрышек используются последние разработки и инновационные технологии, обеспечивающие отличные результаты в процессе эксплуатации.

Линейка производства включает в себя резину практически любых размеров, для различных видов авто. Шины Hankook востребованы не только на украинском рынке, но и в других странах.

Особенности и преимущества шин

Для резины Hankook характерны следующие особенности:

Максимальная мягкость и устойчивость. Благодаря особой структуре резиновой смеси автомобиль, оснащенный Hankook, всегда едет плавно. Во время езды покрышки нагреваются достаточно быстро, соответственно, обеспечивается мягкость при движении.

Бесшумность. При езде резина практически не издает посторонних звуков. Даже резкие торможения и старты не вызывают свиста.

Качество и практичность. Продукция «Хенкук» считается одной из самых надежных. При правильной обкатке и использовании износ будет минимальным. Резина рассчитана на большой пробег. Поскольку она практически не изнашивается, считается одним из самых экономичных вариантов.

Доступность. При всех своих достоинствах «Хенкук» радуют лояльной ценой. При их качестве и практичности этот вариант можно назвать одним из экономичных. Для продукции этого бренда характерно оптимальное соотношение стоимости и эффективности.

Некоторые модели могут способствовать появлению вибрации при езде на повышенной скорости. Этот нюанс не влияет на безопасность, но иногда доставляет дискомфорт. После установки обязательно производится обкатка резины в течение 800 км. При этом важно избегать резких маневров, — напоминают єексперті.