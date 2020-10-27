Гид покупателя: Основные отличия и достоинства автомобильной резины Hankook
Выбор автомобильной резины – ответственная и важная задача, поскольку именно от ее качества и практичности зависит безопасность. Чем качественней покрышки, тем лучше обеспечивается сцепление колес с дорогой. Как отмечают єксперті компании REZINA.UA, одним из производителей надежной и практичной продукции считается южнокорейская компания Hankook.
При изготовлении покрышек используются последние разработки и инновационные технологии, обеспечивающие отличные результаты в процессе эксплуатации.
Линейка производства включает в себя резину практически любых размеров, для различных видов авто. Шины Hankook востребованы не только на украинском рынке, но и в других странах.
Особенности и преимущества шин
Для резины Hankook характерны следующие особенности:
- Максимальная мягкость и устойчивость. Благодаря особой структуре резиновой смеси автомобиль, оснащенный Hankook, всегда едет плавно. Во время езды покрышки нагреваются достаточно быстро, соответственно, обеспечивается мягкость при движении.
- Бесшумность. При езде резина практически не издает посторонних звуков. Даже резкие торможения и старты не вызывают свиста.
- Качество и практичность. Продукция «Хенкук» считается одной из самых надежных. При правильной обкатке и использовании износ будет минимальным. Резина рассчитана на большой пробег. Поскольку она практически не изнашивается, считается одним из самых экономичных вариантов.
- Доступность. При всех своих достоинствах «Хенкук» радуют лояльной ценой. При их качестве и практичности этот вариант можно назвать одним из экономичных. Для продукции этого бренда характерно оптимальное соотношение стоимости и эффективности.
Некоторые модели могут способствовать появлению вибрации при езде на повышенной скорости. Этот нюанс не влияет на безопасность, но иногда доставляет дискомфорт. После установки обязательно производится обкатка резины в течение 800 км. При этом важно избегать резких маневров, — напоминают єексперті.Tweet