Податкова планує запровадити автостягнення боргів: що зміниться

ДПС та Мінцифри плануюють автоматизувати стягнення податкового боргу

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу. Про ці зміни було оголошено під час традиційної зустрічі команди ДПС із представниками 55 бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПС.

Нова система має замінити застарілі паперові платіжні інструкції на електронні. Вона передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між трьома ключовими структурами: ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг.

«Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку», – зазначили в ДПС.

Запровадження такої автоматизації має значно прискорити та спростити процедуру роботи з податковою заборгованістю. Паралельно команди продовжують роботу над розширенням податкових сервісів для громадян у мобільному застосунку «Дія».

