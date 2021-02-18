Гид покупателя: три главных шага на пути к успешной рекламной компании

Наружная реклама — один из эффективнейших каналов коммуникации. Его использование повышает узнаваемость и результат рекламной компании.

Но не вся «наружка» эффективна одинаково, что бы реклама на билбордах приносила результат, эксперты советуют основательно подойти к организации этого процесса. Как утверждают специалисты рекламного агентства IDMedia есть три главных шага, которые необходимо выполнить по пути к успешной рекламной компании.

Подготавка макета

От макета зависит все: как часто люди будут обращать внимание на рекламу, насколько рекламное предложение будет полезным, будет ли информация запоминаться и т.д. Поэтому к его разработке следует подойти крайне внимательно. При создании макета специалисты рекомендуют учитывать следующие советы опытных дизайнеров:

«Правило шести слов». У вас есть не более 5 секунд, чтобы донести сообщение потребителю. Поэтому информация должна быть сжатой и понятной. Больше 6 слов использовать не рекомендуется.

Главным должен быть один элемент. Если в макете несколько одинаковых по размеру деталей, то рассчитывать на запоминание потребителем рекламной информации не стоит. В макете может быть только один акцент.

Билборд — не визитка. Не стоит пытаться разместить на макете всю контактную информацию: адрес магазина, телефон 1-го менеджера, телефон 2-го менеджера, ссылка на социальные сети… На баннере хватит и адреса сайта (если он короткий и запоминающийся). Уже на нем клиент найдет все остальные контакты.

Помните, что главная задача билборда — повысить узнаваемость бренда. Потребители будут ассоциировать компанию с тем изображением и текстом, который размещен на рекламном постере.

Подбор адресной программы

Когда оригинальный постер готов, можно переходить к следующему этапу — выбору места его размещения по городу. В данном случае следует руководствоваться исключительно особенностями целевой аудитории. Если ваши потребители передвигаются на легковом транспорте, то лучше арендовать щиты на значимых магистралях, загруженных перекрестках. Если же целевая аудитория представлена, преимущественно, пешеходами, то отдавать предпочтение стоит конструкциям, размещенным на проходимых пешеходных зонах. При этом, в таком случае, лучше отдавать предпочтение ситилайтам, расположенным вдоль популярных улиц, набережных, около ТЦ.

Подбирать адресную схему для рекламных конструкций лучше совместно со специалистом. Сегодня существует множество систем размещения «наружки»: гнездовая, магистральная, паутина и т.д. Выбрать наиболее подходящую и точечно определить участки с максимальной проходимостью ЦА самостоятельно — непросто.

Печать и размещение

После выбора и аренды подходящих конструкций наступает самый главный процесс — печать плакатов и их размещение. Здесь, по мнению экспертов компании, важно учесть два момента:

Цветопроба. Проводится она перед печатью плакатов. Она позволяет определить точность воспроизведения цвета и при необходимости скорректировать оттенки.

Фотоотчет. Он выполняется уже после размещения постеров на арендованных конструкциях. Рекламное агентство (которое занимается наружным продвижением) должно в обязательном порядке сделать фото каждого щита в дневное время и в ночное (если предусмотрена подсветка). Это поможет оценить полученный результат, не тратя время на самостоятельный объезд конструкций.

Только пройдя эти этапы можно рассчитывать на получение желаемого результата. Подходить к наружному продвижение необходимо комплексно и обдуманно. Иначе можно потратить рекламный бюджет впустую, — отмечают эксперты.