Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії стрибнула на 20%

Ціна електроенергії на «ринку на добу наперед» 21 червня виростала до 1569 грн за МВт*год. Це на 20% більше, аніж у першій половині червня і майже на 70% більше, аніж середня ціна за травень. У період 22.00-24.00 на «ринку на добу наперед» спостерігався дефіцит електроенергії, що призвело до стрімкого зростання ціни у ці години до 2656 грн за МВт*год.

Як пише видання Наші гроші про це повідомляється на сайті державного «Оператора ринку».

13 червня у холодний резерв було зупинено блок №4 Запорізької АЕС потужністю 1000 МВт, а у п’ятницю 18 червня відбулася аварійна зупинка блоку №2 Хмельницької АЕС. Після відновлення роботи ХАЕС-2 ціна електроенергії на вівторок 22 червня знизилася до 1339 грн за МВт-год, але це все рівно у півтора рази дорожче від травневої ціни.

Нагадаємо, на початку червня в Україні виник дефіцит електроенергії на «ринку на добу наперед» у 22-гу годину вечора.

1 червня у Міненерго відбулася нарада під керівництвом міністра Германа Галущенка, за результатами якої міністерство звернулося з листом до НКРЕКП з пропозицією, зокрема, ввести тимчасову заборону трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН.

Раніше із цією ініціативою виступала холдинг ДТЕК Ріната Ахметова та народний депутат Людмила Буймістер, яку ЗМІ називають серед найактивніших лобістів енергетичних інтересів ДТЕК.

У травні Україна зі ініціативи Міненерго тимчасово до 1 жовтня заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Перед цим з заявою про обмеження імпорту е/е з цих країн до уряду звернулася ДТЕК.