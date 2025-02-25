Новостворене ДП Міноборони «Цифрова Армія» допомагатиме військовим, цивільним і бізнесу

За сталий стратегічний розвиток цифрових спроможностей Сил оборони України за рахунок кооперації з приватним сектором, співпраці з міжнародними інституціями (міждержавними, державними та приватними) у сфері цифрових військових інновацій відповідає створене при Міністерстві оборони державне підприємство «Цифрова Армія».

«За минулий рік військо значно цифровізувалося. Але нам необхідно рухатися ще швидше та шукати нові можливості. Саме тому ми створили “Цифрову Армію”, яка допоможе ефективно взаємодіяти із приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід нашим продуктам на міжнародний ринок», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що дасть створення нового держпідприємства:

Для військових. Проєкти від військових частин, як-от Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором (України та країн-союзників). Це своєю чергою дасть технічним військовим розробникам впевненість і додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних. Насамперед це подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони. Також це можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди ДП «Цифрова Армія».

Для бізнесів. Продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, які потрібні не тільки для асиметричної переваги над ворогом, а й для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

Директор держпідприємства «Цифрова Армія» Ірина Кваскова розповіла, що воно має стати платформою, яка об’єднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки Резерв+ та Армія+, але й бойові системи та оборонні інновації.

«ДП «Цифрова Армія» стане містком між державою та приватним сектором. Це допоможе істотно прискорити впровадження інновацій, які можуть значно підвищити ефективність роботи бойових підрозділів. Плануємо залучати у свою команду найкращих цивільних та військових фахівців. Крім того, ми бачимо великий інтерес з боку міжнародних партнерів до унікального бойового досвіду та дійсно інноваційних цифрових продуктів у сфері оборони. У свою чергу, це означає високий потенціал для України загалом та ДП “Цифрова Армія”, зокрема, на міжнародному ринку оборонних технологій», – наголосила Ірина Кваскова.

Міністерство оборони України