Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда

Південна Корея надасть Україні середньо- і довгостроковий пакет допомоги в розмірі 2,3 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Південої Кореї Чо Тхе Юл під час засідання НАТО, повідомляє Yonhap.

Крім того, Сеул запропонує 12 млн доларів на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні. На засіданні Чо пообіцяв продовжувати підтримку України.

Також глава південнокорейського МЗС заявив, що підтримка Північною Кореєю Росії у сфері озброєнь впливає не лише на безпеку Європи, а й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, а передача Москвою військових технологій і постачання Пхеньяну переробленої нафти загрожуватимуть глобальному режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Засідання проходило за участю представників країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Японію, Австралію і Нову Зеландію.