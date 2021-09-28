Подарки как часть корпоративной культуры

Ручка с логотипом или фирменная футболка — не прихоть богатых компаний. Это важный представительский ресурс, который помогает бизнесу расти и развиваться быстрее. В корпоративном мире оригинальные подарки используют, чтобы укрепить деловые связи между компаниями, улучшить атмосферу в коллективе и мотивировать сотрудников, убеждают специалисты компании Gifty.

Фото: gifty.in.ua

Как подарки помогут бизнесу

Маркетинговые исследования показывают, что подарки порождают доверие к компании. Между дарителем и тем, кто принимает сувениры, всегда устанавливается связь. Ее главная задача — вызывать позитивные ассоциации с брендом, делать его более известным.

Потенциальным партнерам подарок напоминает о вашем существовании и вашей надежности. Сотрудникам — о принадлежности к коллективу с определенными ценностями и высоким уровнем профессионализма. Ему нужно соответствовать и им можно гордиться. Исследования в Великобритании показали, что 64% сотрудников готовы бросить текущую работу, если им предложат аналогичную должность в более узнаваемой компании.

Клиентов сувениры делают лояльными и верными бренду (при условии качественного обслуживания, конечно же).

Типы корпоративных подарков

Сувениры подбирают в зависимости от события или случая. Поэтому бывают такие виды:

фестивальные;

для новых сотрудников;

ко дню рождения сотрудника;

к х-летию службы;

награды;

по случаю конференции, встречи или мероприятия;

для амбассадоров бренда.

На фестивалях часто раздают экосумки, пивные бокалы, кружки с логотипом события или одного из его спонсоров.

Для конференций или других официальных мероприятий лучше дарить ручки, блокноты и прочие канцелярские мелочи. Они должны быть качественными. Вам же не хочется ассоциироваться с чем-то дешевым и непрочным?

Награды — важный элемент стимулирования. Многие компании предлагают рюкзаки, спортивные бутылки, худи со своим логотипом. Чтобы их получить, нужно, например, выполнить план по продажам или привести новых сотрудников.

Фото: gifty.in.ua

4 корпоративных подарка со смыслом

Клиентов можно порадовать и чашкой, а своих сотрудников или бизнес-партнёров постарайтесь удивить. Это окупится уважением, верностью и сплотит вас.

Небольшой террариум и набор для ухода к нему

Подойдет для офиса, в котором трейдеры, финансовые консультанты и другие «хищники»‎. Статусный подарок. И всегда найдется потом, о чем завести беседу.

Настольная боксерская груша с надписью «Мы бьемся за наших клиентов»‎

Менеджеры по работе с клиентами оценят. Дело это нервное, потому разрядка всегда не помешает.

Суккуленты на письменный стол, чтобы росли вместе с компанией

Эти растения причудливых форм и окрасок не требуют много внимания. Ознаменуют новый виток в развитии вашей фирмы или организации.

«Отличная пара»‎ — фирменные носки

Способ показать, как хорошо вы и команда (или вы и партнеры) подходите друг другу. Носки лучше сделать под заказ. Разместить там можно не только ваши логотипы. Креативьте и добавляйте надписи или даже фотографии.

Фото: gifty.in.ua

Вкладывать в корпоративные сувениры выгодно. От этого напрямую зависит ваша авторитетность, узнаваемость и даже атмосфера в коллективе. А такие вещи всегда предшествуют финансовому успеху, отмечают специалисты компании.