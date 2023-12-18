Податкова оштрафувала PornHub за несплату в Україні “податку на Google”

Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію Aylo (до серпня 2023 року – MindGeek), що управляє порнографічними сервісами PornHub.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США”, – зазначив Гетманцев.

За його словами, та відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агентства доходу Канади.

Як випливає з допису Гетманцева, йдеться про сплату так званого “податку на Google”.

“Нагадую, що кожна копійка т.з. податку на Google йде на фінансування потреб нашої армії. А Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядах споживачів електронних послуг цього сайту”, – заявив глава податкового комітету ВР.

На противагу PornHub він навів соцмережу з інтимним контентом Onlyfans, яка вже сплатила до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тис доларів.

Нагадуємо:

З моменту запровадження в Україні у 2021 році так званого “податку на Google”, станом на жовтень 2023 року до Державного бюджету було сплачено еквівалент 10,2 млрд грн.

До речі, власником британського сервісу для публікації еротичного контенту OnlyFans є виходець з України Леонід Радвінський. Про це свого часу писав Forbes. // Економічна правда