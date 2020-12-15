Наметился тренд на переезд брокеров из Европы в США: почему бизнес уходит из Старого Света

Стабильное развитие бизнеса возможно только при сочетании нескольких факторов. В основе лежит прогнозируемая ситуация в экономике и политике, стабильная законодательная база и множество других параметров. Власти Старого Света стараются оперативно вносить востребованные изменения в законодательную базу, руководствуясь благими намерениями. К сожалению, это не всегда приводит к желаемому результату. Брокеры, оценив наметившийся тренд, решили закрыть свой бизнес в Европе, отправившись в США.

Необходимость ужесточить условия ведения бизнеса

Аналитики рынка Форекс отмечают двоякую тенденцию. Много было сказано о необходимости быть осторожным. Начинающие инвесторы не должны проявлять чрезмерную активность на рынке, не оценив предварительно ситуацию. Несмотря на все предупреждения, постоянно увеличивается количество провальных сделок. На фоне происходящего местные власти продолжают ужесточать национальное законодательство, которое регулирует работу Форекс. К примеру, в Российской Федерации брокеры Форекс лишены права предоставлять доступ к частным котировкам. Негативные последствия упомянутого решения не заставили себя ждать. Часть игроков на рынке приняло решение о закрытии бизнеса в страны.

Не все в состоянии соответствовать требованиям регулятора

Брокеров Форекс условно можно разделить на три категории. К первой относят тех, кто закрыл свой бизнес в России, а ко второй – тех, кто попытался адаптироваться к новым условиям. Даже при очень большом желании выполнить все условия, у них не получается вести успешный бизнес. К третьей категории относят брокеров, которые теперь работают в стране из оффшорных зон. Профессиональная статья о регуляции Форекс брокеров акцентирует внимание на ключевых аспектах, которые теперь влияют на европейский рынок Форекс:

обновленная законодательная база создает определенное напряжение среди участников рынка;

рынок брокеров ЕС стал одним из наиболее жестко регламентированных;

брокеров обязали предоставлять исчерпывающую информацию о соотношении убытков и доходов;

в ЕС произошло существенное снижение кредитного плеча;

внедрение системы защиты счетов трейдеров от ухода в «минус».

На фоне перечисленных нюансов компании активно переезжают в Новый свет. С одной стороны, в США существует достаточно жесткая система регуляции рынка Форекс. С другой стороны, действуют понятные правила игры. Участникам рынка проще адаптироваться к условиям, которые продиктованы национальным законодательством.