Рада приняла законопроект об «инвестнянях»

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение поддержали 252 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы приняли законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Так, законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры (так называемые инвестняни) и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т.п.) за счет государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Также законопроектом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, две недели назад нардепы направили законопроект в комитет на доработку к повторному второму чтению. По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Раде по результатам рассмотрения в повторном втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками.

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