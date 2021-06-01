Гид покупателя: советы по составлению технического задания для полиграфии
Брошюра – один из рекламных инструментов продвижения компании. Она дает широкие возможности информативно, но вместе с тем интересно рассказать о себе, привлекая потенциальных клиентов. Современные технологии печати делают брошюру похожей на дорогой глянцевый журнал, хотя по стоимости ее выпуск будет дешевле. Специалисты компании Bee-print рассказывают, что нужно учесть при составлении технического задания для полиграфии.
Важно составить техническое задание (ТЗ) для правильного выполнения заказа. Фото: bee-print.com.ua
Требование «Кратность четырем»
По всем печатным стандартам минимальное количество страниц — 4. Максимальное — 48. Что за магия цифр? Все очень просто. Это правило про изготовление брошюр, когда их сшивают скрепками. Что обозначает сгиб листа пополам. Пример формата А4:
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В развернутом виде лист А3.
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Это 4 страницы формата А4.
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Переводя на типографский язык — четыре полосы А4.
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Если макет составлен на три, 4-я будет идти чистой.
Поэтому дизайн под скрепку всегда рассчитывает количество страниц, кратное четырем. А максимальное количество 48 означает, сколько можно сшить с помощью скрепки. Максимальная толщина корешка при сшиве скрепкой — 5 мм. Это ориентировочно 48 страниц, но окончательная цифра будет зависеть от толщины бумаги. Расчет делает технолог в полиграфии. Большую толщину скрепка не возьмет.
Если речь идет о сшиве на пружину, или склейке, то в этом случае макет кратен двум. 1 лист — 2 печатных полосы.
Формат может быть разным. Самый распространенный: А4, А5, А6. Можно заказать печать по индивидуальному размеру.
Важный момент: правильно составить техническое задание (ТЗ) для выполнения заказа. Чтобы дизайнер, подгоняя макет от заказчика в печать, или создавая его, понимал четко задачу. Для этого, кроме количества листов необходимо определиться с обложкой. Есть два варианта:
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Обложка и внутренний блок одинакового качества и материала.
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Обложка изготавливается из другого материала, или необходима постпечатная доработка. Ламинирование, тиснение, выпуклое тиснение. Материал: картон, или указать плотность бумаги.
В первом варианте ТЗ будет звучать так:
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брошюра на скрепке 12 полос, включая обложку.
Второй вариант заказа:
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брошюра на пружине, блок 16 полос, плюс обложка картон с ламинацией, 2 полосы.
Также прописывается цвет печати. Например: обложка полноцвет, блок черно-белая печать.Tweet