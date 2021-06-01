Гид покупателя: советы по составлению технического задания для полиграфии

Брошюра – один из рекламных инструментов продвижения компании. Она дает широкие возможности информативно, но вместе с тем интересно рассказать о себе, привлекая потенциальных клиентов. Современные технологии печати делают брошюру похожей на дорогой глянцевый журнал, хотя по стоимости ее выпуск будет дешевле. Специалисты компании Bee-print рассказывают, что нужно учесть при составлении технического задания для полиграфии.

Важно составить техническое задание (ТЗ) для правильного выполнения заказа. Фото: bee-print.com.ua

Требование «Кратность четырем»

По всем печатным стандартам минимальное количество страниц — 4. Максимальное — 48. Что за магия цифр? Все очень просто. Это правило про изготовление брошюр, когда их сшивают скрепками. Что обозначает сгиб листа пополам. Пример формата А4:

В развернутом виде лист А3.

Это 4 страницы формата А4.

Переводя на типографский язык — четыре полосы А4.

Если макет составлен на три, 4-я будет идти чистой.

Поэтому дизайн под скрепку всегда рассчитывает количество страниц, кратное четырем. А максимальное количество 48 означает, сколько можно сшить с помощью скрепки. Максимальная толщина корешка при сшиве скрепкой — 5 мм. Это ориентировочно 48 страниц, но окончательная цифра будет зависеть от толщины бумаги. Расчет делает технолог в полиграфии. Большую толщину скрепка не возьмет.

Если речь идет о сшиве на пружину, или склейке, то в этом случае макет кратен двум. 1 лист — 2 печатных полосы.

Формат может быть разным. Самый распространенный: А4, А5, А6. Можно заказать печать по индивидуальному размеру.

Важный момент: правильно составить техническое задание (ТЗ) для выполнения заказа. Чтобы дизайнер, подгоняя макет от заказчика в печать, или создавая его, понимал четко задачу. Для этого, кроме количества листов необходимо определиться с обложкой. Есть два варианта:

Обложка и внутренний блок одинакового качества и материала. Обложка изготавливается из другого материала, или необходима постпечатная доработка. Ламинирование, тиснение, выпуклое тиснение. Материал: картон, или указать плотность бумаги.

В первом варианте ТЗ будет звучать так:

брошюра на скрепке 12 полос, включая обложку.

Второй вариант заказа:

брошюра на пружине, блок 16 полос, плюс обложка картон с ламинацией, 2 полосы.

Также прописывается цвет печати. Например: обложка полноцвет, блок черно-белая печать.