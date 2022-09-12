Податкова реформа «10-10-10»: 14 млн. українців доведеться пояснити свої доходи

Держава не знає походження доходів близько 14 млн українців. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, розповідаючи про податкову реформу “10-10-10” у ході 17-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці тижня у Києві.

Виступаючи на конференції, заступник голови ОП зазначив, що до 50% української економіки наразі в тіні, і держава офіційно не знає, звідки доходи приблизно 14 млн людей.

Цей факт є важливим з огляду на те, що в ході податкової реформи “10-10-10” держава планує зменшити податкове навантаження в країні. Але потрібно знайти відповідні компенсатори.

Так, заступник голови ОП наголосив, що підвищення податків не є шляхом розв’язання економічних проблем України.

“Підвищення рівня податків майже ні до чого не призведе: можна в 3-4 рази підняти, але це вб’є бізнеси в Україні”, – констатував Шурма.

“Йдеться не про те, щоб не зробити ліберальні ставки податків, а щоб люди платили податки”, – додав він.

На його думку, потрібно два роки, щоб податки стали сплачувати всі.

Шурма зазначив, що рішення про податкову реформу “10-10-10” буде ухвалено лише після того, як буде досягнуто розумінням щодо компенсаторів доходів бюджету.

Крім того, Україна планує провести консультації із міжнародними партнерами.

“Ми маємо визнати, що фінансово вижити в цій ситуації ми зможемо за допомогою наших міжнародних партнерів. Наразі ключова річ – це підтримка наших партнерів: до 60% отримуємо від партнерів. Будь-яке рішення щодо податків буде схвалено після консультацій із нашими партнерами і тими, хто фінансово нас підтримує”, – сказав він.

Шурма уточнив, що базова концепція податкової реформи залишається незмінною – “10-10-10-3”: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО (податок на доходи фізосіб), 10% – ПДВ (податок на додану вартість) і 3% – військовий збір.

Нагадаємо, в середині серпня в інтерв’ю Forbes Шурма повідомив, що податкову реформу “10-10-10” ухвалять протягом півроку. // «Аргумент»