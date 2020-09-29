Подрядчика на реконструкцию городского парка в Краматорске определили на псевдотендере?

В Краматорске стало уже обычной практикой, когда миллионные подряды разыгрывают между собой связанные участники. На этот раз предметом тендера стали работы в популярном месте отдыха горожан — Саду Бернацкого.

Тендер без торгов

Как сообщает ИА «Вчасно», местные власти планируют установить в парке общественные туалеты и игровые сооружения. Для выполнения первой задачи в бюджете предусмотрено 3 млн грн, на вторую планируется потратить 4,2 млн.

Сэкономить по результатам тендера не удалось, поскольку участники не торговались между собой, а победителем стала фирма, которая назначила самую высокую стоимость работ.

В этом странном тендере принимали участие только двое игроков: предприятие «Стройдеталь» и предприниматель Елена Пугачева. У обоих участников совпадали контактные данные. Пугачева не предоставила важные документы, включая смету. В связи с этим краматорские чиновники получили предлог отклонить ее предложение и передать подряды «Стройдетали», несмотря на более высокую стоимость работ.

Скандальная реконструкция

Реконструкция Сада Бернацкого продолжается уже четвертый год. Все это время работы сопровождаются расследованиями СМИ и правоохранительных органов. Общие затраты на обустройство парка уже превысили 200 млн грн.

На этот раз работы почти полностью будут профинансированы из областного бюджета. В соответствии с планами подрядчика, объекты будут установлены в парке нынешней осенью. Туалеты появятся в 1-м пусковом комплексе, а игровые сооружения — в 5-м и 6-м.

При этом в тендерной документации указано, что производителем игровых сооружений является концерн «Интер Атлетика». Фирма известна тем, что ведет бизнес в РФ. Ее президентом является бывший офицер ГРУ, который не скрывает, что продукцию заказывают российские силовые ведомства.

«Интер Атлетика» является основным поставщиком спортивных площадок для бюджетных организаций Донбасса. Ее обвиняют в монополизации рынка и завышении цен.

Недобрая традиция

Вышеописанный случай далеко не единственный. В нынешнем году стало известно, что реконструкцию местной фильтровальной станции будет осуществлять фирма, связанная с народным депутатом Максимом Ефимовым. Стоимость работ составит 74 млн грн.

Тендер на проведение реконструкции выиграло ООО «Крамгорстрой», среди собственников которой до 2016 года значился и Ефимов. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и ряд других коммерческих структур, принадлежащих нардепу. За последние годы «Крамгорстрой» получила бюджетных заказов на сумму более полумиллиарда грн.

Грядущая реконструкция фильтровальной станции будет осуществляться за счет средств Европейского инвестиционного банка. В соответствии с проектом на станции больше не будет использоваться хлор, который заменят на более безопасный гипохлорит натрия. Его будут производить здесь же, на станции, из обычной поваренной соли.