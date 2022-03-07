Про це йдеться у заяві компанії.
Картки American Express, випущені за межами РФ, більше не працюватимуть на території країни. Ними не можна буде розплатитися і з них не можна буде зняти гроші.
Водночас картки American Express, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном.
“Однією з цінностей нашої компанії є “робити те, що правильно”. Цей принцип керував нами протягом усієї нашої історії й буде продовжувати це робити, коли ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи”, – йдеться у заяві компанії.
У компанії пообіцяли виділити $1 000 000 на допомогу організаціям, які “виконують героїчну роботу, щоб надати критичну негайну та довгострокову допомогу людям в Україні та сусідніх країнах”, які постраждали від цієї кризи. Крім того, American Express також збирає пожертви від колег по всьому світу через програму American Express Match.
- Нагадаємо, в РФ на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.
- Раніше міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території РФ та не співпрацюватимуть з російськими банками.
- Наразі РФ від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
- Також стало відомо, що 4 березня спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.