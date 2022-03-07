Американська фінансова компанія American Express прийняла рішення припинити роботу в РФ та РБ. Як наслідок, глобальні картки American Express більше не працюватимуть у російських продавців чи банкоматів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Картки American Express, випущені за межами РФ, більше не працюватимуть на території країни. Ними не можна буде розплатитися і з них не можна буде зняти гроші.

Водночас картки American Express, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном.

“Однією з цінностей нашої компанії є “робити те, що правильно”. Цей принцип керував нами протягом усієї нашої історії й буде продовжувати це робити, коли ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи”, – йдеться у заяві компанії.

У компанії пообіцяли виділити $1 000 000 на допомогу організаціям, які “виконують героїчну роботу, щоб надати критичну негайну та довгострокову допомогу людям в Україні та сусідніх країнах”, які постраждали від цієї кризи. Крім того, American Express також збирає пожертви від колег по всьому світу через програму American Express Match.