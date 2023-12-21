Польща передала Україні ще 5000 терміналів Starlink

Уряд Польщі передав Україні 5 тис. Starlink для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Звʼязок для прифронтових територій та критичної інфраструктури. Отримали 5 тисяч Starlink від уряду Польщі», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що передані термінали допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери.

Загалом в Україні вже працюють близько 47 тис. Starlink, переданих нашій країні партнерами. З них від Польші було отримано понад 19,5 тис. Частина з них була передана для облаштування «Пунктів незламності».

Як повідомлялося, прикордонні села Корюківської громади Чернігівської області, які потерпають від поганого телевізійного сигналу та відсутності інтернету, поки не отримали обіцяних урядом терміналів Starlink.