Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна

Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького .

“Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!” – написав Моравецький.

Реакція України

Прем’єр України Денис Шмигаль зазначив, що наша держава, попри війну і блокування портів Росією, дотримується своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС та за правом Світової організації торгівлі.

“Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральної угоди з тарифів і торгівлі – ред.)”, – написав він.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив п’яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

Вчора Моравецький заявив, що Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України попри рішення, яке ухвалить Брюссель.

Додамо, що Україна та більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна.