Польща розірвала угоду щодо постачання російського газу

Польща відмовилася від російського газу і достроково розірвала угоду з рф на постачання.

Про це повідомила міністр клімату та довкілля Ганна Москва, інформує УНН.

«Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія росії проти України підтвердила правильність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що «Газпром» не є надійним партнером», — написала міністр.

Розірвано угоду про будівництво газопровідної системи для транзиту російського газу через територію Польщі та постачання російського газу до Польщі, яку було підписано у Варшаві 25 серпня 1993 року.

Угода неодноразово розширювалася, останній протокол про внесення змін було підписано між представниками Польщі та росії 29 жовтня 2010 року.

5 травня на газокомпресорній станції Яуніунай у Литві відкрили газопровод Польща-Литва.