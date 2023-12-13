Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги

Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.

Про це заявив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні… Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам. Ми маємо можливість допомогти з 1 мільярдом доларів США на 2023 рік, який скоро закінчується. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік”, – сказав він.

Премʼєр Норвегії оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

Стере додав, що Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО, та нарощує з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для Збройних сил України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому саміті Україна – Північна Європа. Перед цим він здійснив робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де, зокрема, зустрівся з Президентом Джо Байденом та сенаторами.

Раніше повідомлялося про зобовʼязання Норвегії протягом п’яти років надавати допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро.