Президент США підписав закон про надання Україні $13,6 мільярда допомоги
Кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери.
Американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.
Про це він повідомив у Вашингтоні 15 березня.
«Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, яке зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування», — сказав він.
Кошти призначені для підтримки Збройних сил України у боротьбі з російськими військами та підуть на гуманітарну допомогу громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженцям.
Спікер Палати Ненсі Пелосі під час голосування за законопроект зазначала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою». // УНІАНTweet