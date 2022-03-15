Президент США підписав закон про надання Україні $13,6 мільярда допомоги

Кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери.

Американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Про це він повідомив у Вашингтоні 15 березня.

«Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, яке зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування», — сказав він.

Кошти призначені для підтримки Збройних сил України у боротьбі з російськими військами та підуть на гуманітарну допомогу громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженцям.

Спікер Палати Ненсі Пелосі під час голосування за законопроект зазначала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою». // УНІАН