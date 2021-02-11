Про посилення захисту прав клієнтів онлайн-кредиторів

Що може бути простіше, ніж взяти онлайн кредит без отказа? Порядок надання послуги давно відпрацьований, і отримати гроші до зарплати або на покупку чогось важливого досить легко. Однак низька фінансова грамотність може мати сумні наслідки такі, як зайві переплати, надмірна закредитованість.

Поступово ця проблема вирішується. Законодавці послідовно приймають нормативні акти, спрямовані на захист прав громадян, на недопущення підвищення боргового навантаження. І це правильно! З 1 січня 2021 в країні почав діяти закон № 891-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій». Що зміниться в роботі НБУ, розповім в цій статті.

Обмеження при розрахунках

Позики в сумі не перевищують 1 мінімальну заробітну плату (з 1 січня 2021 року це 6 тис. грн), надані на термін менше ніж 1 місяць, прирівняли до споживчих кредитів. Значить, їх положення, включаючи права та обов’язки сторін, підпадають під дію закону «Про споживче кредитування».

Тепер кредитори не зможуть в односторонньому порядку змінювати ставку кредитування, спосіб її обчислення і порядок її сплати, якщо це погіршить становище клієнта.

Введена норма, що запобігає зростанню штрафів і пені за вищевказаними договорами. Відтепер, якщо позичальник порушує умови договору, до нього можна застосувати санкції, розмір яких обмежується дворазовою величиною початкової суми позики. Якось збільшити дані нарахування, навіть за домовленістю сторін, не можна.

За мікропозиками, виданими на суму менше 6 тис. грн зберігся колишній ліміт на розмір штрафів і пені в розмірі 50% від величини початкової заборгованості.

Організаційні питання

Починаючи з 2021 року всі, хто подає заявку на онлайн-кредитування, повинні дати кредитору дозвіл на ознайомлення зі своєю кредитною історією. Ці відомості зберігаються в Єдиному реєстрі бюро кредитних історій. При відмові в доступі до даної інформації, договір позики укласти неможливо.

Встановлено обмеження на кількість одночасно діючих договорів мікрокредитування. Дана норма повинна попередити перекредитування населення, а також захистити кредиторів від недобросовісних громадян, які з самого початку не планують виконувати прийняті зобов’язання.

З цього року всі кредитні організації зобов’язані повідомляти про кожен оформлений договір позики. Відомості слід передати в будь-бюро кредитних історій, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі таких організацій. Скоротили і термін, відведений на виконання цього обов’язку. Раніше кредитори повинні були передавати дані протягом 7 днів. З цього року їм доведеться поквапитися і вкластися в 2 доби.

Також протягом 5 робочих днів кредитні організації будуть зобов’язані повідомити згаданим бюро про факти переуступки прав вимоги за договорами. Відомості стануть передавати в ту організацію, яку спочатку повідомляли про укладення угоди. В цей же термін і особа, яка отримала право вимоги за договором споживчого кредиту, зобов’язана звернутися в той же бюро, щоб укласти угоду про отримання та надання інформації.

Інформування споживача

За договорами на суми менше мінімальної заробітної плати кредитори не зобов’язані надавати паспорт кредитного продукту до підписання документації. Дана вимога застосовується тільки для більших позик. В результаті завдяки ненаданню даних кредитори виявляються в явно більш виграшному положенні, ніж їхні клієнти, які оформляють невеликі позики.

Тим, хто кредитується на суми понад мінімальної заробітної плати, пощастило більше. Їм зобов’язані заздалегідь повідомити реальну річну процентну ставку, в тому числі, при рекламі продукту. Тепер не можна вказувати вартість кредитування, яка діє протягом невеликого терміну (пільгового періоду). Це веде до неправильного розуміння умов договору і до погіршення фінансового стану клієнта. У договорі мають вказати:

розмір ставки відсотка;

всілякі додаткові послуги;

загальну вартість кредитування з урахуванням всіх витрат;

графік платежів;

величину санкцій і порядок їх застосування.

Висновок

Попри прийнятий курс на впорядкування ринку мікрокредитування, на посилення захисту прав громадян, в законодавстві зберігаються деякі недоробки.

З іншого боку, Національний банк планує найближчим часом заповнити цю прогалину, зобов’язавши кредитні організації публікувати на їх веб-сайтах значущі параметри програм кредитування. Ще НБУ заборонять використовувати при друку кредитних договорів використовувати дрібний шрифт. У перспективі стандартизація порядку укладення кредитних договорів онлайн.

Слід зазначити, що нововведення спрямовані на захист прав усіх учасників ринку мікрокредитів: і позичальників, і кредиторів. Останні в 2020 р. пережили локдаун, численні прострочення, спліт, шахрайські атаки і так далі.