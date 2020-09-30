Про прведення виїзних перевірок окремих категорій платників під час дії мораторію

З 08.08.2020 року набув чинності Закон України від 14.07.2020 року №786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон № 786-ІХ), яким внесено зміни до окремих норм Податкового кодексу України (далі — ПКУ), що стосуються організації та проведення документальних перевірок платників податків.

«Законом 786-ІХ внесено зміни до пункту 52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідних положень» ПКУ, зокрема в частині уточнення окремих умов поширення дії мораторію на проведення податкових перевірок на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)», — повідомив заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області Іван Купка.

Так, контролюючий орган під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), має право проводити перевірки платника податків з підстав, визначених, зокрема, підпунктом 78.1.7 пункту 78 ПКУ (розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків, подана заява про зняття з обліку платника податків).

Враховуючи викладене, контролюючі органи мають право поновлювати за зверненням платників податків проведення документальних перевірок, які були зупинені на час дії мораторію.

Іван Купка також проінформував, що Законом № 786-ІХ не скасовано мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, передбачений абзацом першим пункту 912 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами, далі — Закон № 2464-VI), до якого внесені зміни Законами України від 30.03.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 13.05.2020 року № 591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Водночас, посадовець зазначив, що статтею 13 Закону № 2464-VI податковим органам надано право проводити перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час перевірок на підприємствах, в установах і організаціях, у осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичних осіб — підприємців.

Разом з тим, документальні перевірки податковими органами проводяться у порядку, встановленому ПКУ.

Отже, враховуючи зміни, внесені Законом 786-ІХ до пункту 522 підрозділу 10 розділу XX «Перехідних положень» ПКУ, під час проведення перевірок, передбачених підпунктом 78.1.7 пункту 78 ПКУ, податковими органами одночасно перевіряються питання дотримання платником податків вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, а також законодавства з питань єдиного внеску.

Таким чином, законодавчо усунено перешкоди для припинення платників, якими розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків, подана заява про зняття з обліку платника податків в частині завершення ліквідаційної процедури після проведення контрольно-перевірочних заходів.

«Проте, існує проблемне питання щодо здійснення перевірки, якщо платником податків вказано недостовірні відомості щодо місцезнаходження такої особи та її посадових осіб, так як вимоги чинних нормативних актів не передбачають завчасне повідомлення такого платника щодо проведення перевірки на підставі пп.78.1.7 п.78.1 ст.78 ПКУ. Тому сумлінне виконання платником обов’язку з повідомлення про фактичне місцезнаходження під час організації контрольно-перевірочних заходів є запорукою партнерських взаємовідносин суб’єкта підприємницької діяльності та контролюючих органів», — підкреслив Іван Купка.

Головне управління ДПС в Одеській області