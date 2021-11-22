Самостоятельный снос дома, как правило, приводит к печальным последствиям?

Демонтировать здания и сооружения очень сложно, потому самостоятельные попытки сноса очень часто заканчиваются не так, как рассчитывает владелец объекта. Специалисты СК Протострой успели многократно убедиться ее ошибочности за 15 лет своей работы на рынке Украины. Они рассказывают как происходит профессиональный снос строений.

Самостоятельный демонтаж конструкций

Человек, который запланировал стройку, часто забывает о том, что снос старого здания — это тоже довольно сложный и трудоёмкий процесс. Обычно о сносе вспоминают в последний момент и либо пытаются разобрать конструкцию своими силами, либо нанимают подсобных рабочих. Иногда все действительно получается — но в 90% случаев приходится сталкиваться с такими проблемами:

Сложность в разрушении капитальных конструкций (фундамент, несущие стены).

Увеличение сроков демонтажа.

Повреждение коммуникаций.

Повреждение объектов, которые расположены рядом со сносимым зданием.

Таким образом, попытка сэкономить на демонтажных работах приводит к тому, что сам план строительства не соблюдается, а расходы возрастают, причём иногда в несколько раз.

Безопасность работ

Демонтажные работы, связанные со сносом капитальных построек, входят в перечень опасных работ, поэтому проводить их должны обученные работники со специальным оборудованием. Специалисты выделяют несколько ключевых аспектов:

Во-первых, демонтировать любой объект нужно по утверждённому плану, который должен учитывать габариты постройки, материал, окружение и другие факторы.

Обратите внимание! В идеале план должен основываться на проектной документации по самому объекту. Это позволит сократить время на поиск коммуникаций и изучение конструкции отдельных узлов. Но внимательный осмотр конструкции перед ее сносом обязателен — и проводить его должен специалист с высокой квалификацией.

Во-вторых, нужно заранее решить, как будут использоваться, складироваться и утилизироваться материалы, образующиеся в ходе демонтажа. Если возможно их повторное применение — потребуется более аккуратный, но и более трудоёмкий демонтаж с охранением целостности.

Наконец, использовать технологичное оборудование нужно не только для сокращения срока работ по сносу постройки. Алмазные резаки по бетону, перфораторы, тяжелая демонтажная техника — все это задействуется для быстрого, а главное — контролируемого разрушения прочных несущих конструкций.

И в завершение — еще один аспект. Низкоквалифицированные подсобные рабочие, которые задействуются на демонтажных операциях, почти всегда игнорируют технику безопасности. Любая травма (не говоря о смертельном случае) станет причиной серьезных разбирательств. Сотрудники демонтажных организаций, напротив, обязаны соблюдать правила охраны труда. Вместе с использованием средств индивидуальной защиты это сводит к минимуму риск получения ими травм.