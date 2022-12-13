Пропонований Раді містобудівний законопроєкт № 5655 легалізує самовільне будівництво, – Кличко

Джерела LB.ua у парламенті кажуть, що законопроєкт у нинішньому вигляді має шанси набрати необхідні голоси.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування. За його словами, прописані в ньому правила повністю нівелюють контроль міста за будівництвом.

Це створить умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, написав Кличко в Телеграм.

“А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!” – заявив він.

За словами Кличка, законопроєкт легалізує самовільне будівництво і порушить права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Він наголосив, що очолювана ним Асоціація міст України та мери неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування, і тільки після цього виносити на голосування в парламент.

За даними джерел LB.ua у Верховній Раді, законопроєкт має всі шанси набрати необхідні голоси.

“По містобудівному – так виглядає – є голоси. Забудовники включилися”, – зазначив один зі співрозмовників.

Ухвалення законопроєкту №5655 обговорюється ще з минулого року. Його ключовою авторкою є голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк. В липні 2021 парламент ухвалив у першому читанні два, як заявлялося, ключових для містобудівної реформи проєкти – №5655 і №5656. Тодішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов говорив, що “прийняття цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років квітнула у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також прийняття законопроєктів дозволить максимально автоматизувати послуги у цій галузі”. За його словами, документ мінімізує паперовий обіг між субʼєктами містобудування, цифровізує процеси і реєстрацію процедур, розмежовує містобудівний контроль та державний містобудівний нагляд, посилює роль органів місцевого самоврядування і визначає права, обовʼязки і відповідальність учасників будівництва.

Сама Шуляк як співавторка документу каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які “рішають питання” в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Однак документ не виликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали відправити його доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року. 28 листопада парламентський Комітет з питань державної влади та містобудування підтримав реформу містобудування. Рух Чесно зауважив, що документ, який впливатиме і на захист зелених зон, і на збереження історичної спадщини, не можна було побачити на сайті Верховної Ради. Натомість на сайті парламенту опублікували версію минулого року.

Рух Чесно звернув увагу, що “якщо для суспільства і народних депутатів реформа напрацьовувалася в секретному режимі, то кілька організацій уже встигли публічно висловити свою підтримку законопроєкту № 5655 – і в більшості випадків ще до засідання комітету. Це забудовники і страховики. Частина цих організацій маловідома, але їхні позиції поширюють на сайті «Слуги народу».

Крім того, з проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. Таку позицію від імені керівників територіальних громад висловив мер Чорткова Володимир Шматько. Народний депутат від “Слуги народу” Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за зміни системи містобудування.

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.