ПриватБанк попередив про урізання місячного ліміту на перекази
Українські банки домовилися знизити ліміти на перекази для громадян. ПриватБанк вже почав розсилати попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сповіщення в Приват24.
Згідно з повідомленням, з 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується зі 150 до 100 тисяч гривень.
“До ліміту враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, але й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN”, – заявили в банку.
Водночас цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.
Якщо потрібно здійснювати перекази на більшу суму, банк просить надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.
Ліміти банків
Нагадаємо, банки підписали меморандум та встановили ліміти за грошовими операціями для українців з 1 лютого 2025 року на рівні 150 тисяч гривень для клієнтів “середнього” і “низького” рівня ризику. Це стосується не тільки карткових переказів, а й платежів через IBAN.
З 1 червня вони будуть знижені до 100 тисяч. Для клієнтів “високого” рівня ризику ліміт залишиться таким самим – 50 тисяч гривень на місяць.
До меморандуму про обмеження переказів приєднались 51 банк та дві небанківські фінансові компанії. За межами залишаються кілька банків, частка яких на ринку послуг фізичним особам та ФОПам близька до нуля.
Наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів не обговорювалася. Однак потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою, якщо будуть запроваджені механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів.