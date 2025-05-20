ПриватБанк попередив про урізання місячного ліміту на перекази

Українські банки домовилися знизити ліміти на перекази для громадян. ПриватБанк вже почав розсилати попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сповіщення в Приват24.

Згідно з повідомленням, з 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується зі 150 до 100 тисяч гривень.

“До ліміту враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, але й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN”, – заявили в банку.

Водночас цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

Якщо потрібно здійснювати перекази на більшу суму, банк просить надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

