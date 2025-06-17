Путівник до фінансової стабільності на пенсії: як заощаджувати, не відмовляючи собі у важливому

Вихід на пенсію – це час, коли можна нарешті приділити увагу собі, своїм хобі та близьким. Проте, часто фінансові питання стають на заваді спокійному та комфортному життю. Цей посібник створений експертами з фінансів, щоб допомогти не лише розібратися з власними фінансами, але й знайти реальні способи заощаджувати та навіть накопичувати кошти, не вдаючись до надзвичайних обмежень.

Головний секрет фінансового добробуту – це не захмарні заробітки, а розумний підхід до управління тими грошима, що у вас є. Навіть з невеликої пенсії можна відкладати певну суму, якщо робити це системно та свідомо, тим паче існують доволі вигідні депозити для пенсіонерів та можливість купляти валюту в банках не виходячи з дому.

Золоті правила розумних заощаджень

Найкращий спосіб почати шлях до накопичень – це взяти під контроль свої витрати та доходи. Це не так складно, як може здатися. Ось кілька простих, але дієвих кроків, які допоможуть вам навести лад у фінансах та знайти «вільні» гроші там, де ви їх не помічали.

Спершу аналізуйте, потім дійте. Перш ніж щось змінювати, потрібно зрозуміти, куди саме йдуть ваші гроші. Протягом місяця просто ретельно записуйте абсолютно всі свої витрати: від комунальних послуг до покупки хліба чи газети. Можна використовувати звичайний блокнот, зошит або попросити дітей чи онуків допомогти встановити просту програму на телефон. Наприкінці місяця ви чітко побачите, на що витрачаєте найбільше і де можна трохи зекономити.

Перш ніж щось змінювати, потрібно зрозуміти, куди саме йдуть ваші гроші. Протягом місяця просто ретельно записуйте абсолютно всі свої витрати: від комунальних послуг до покупки хліба чи газети. Можна використовувати звичайний блокнот, зошит або попросити дітей чи онуків допомогти встановити просту програму на телефон. Наприкінці місяця ви чітко побачите, на що витрачаєте найбільше і де можна трохи зекономити. Сплануйте свій бюджет. Отримавши пенсію, одразу розподіліть її. Спершу відкладіть гроші на обов’язкові платежі: комунальні послуги, ліки, мобільний зв’язок. Потім виділіть суму на продукти та побутові потреби. Навіть якщо залишиться зовсім невелика сума, спробуйте відкласти хоча б 5-10% від неї на свій ощадний рахунок. Головне – регулярність.

Отримавши пенсію, одразу розподіліть її. Спершу відкладіть гроші на обов’язкові платежі: комунальні послуги, ліки, мобільний зв’язок. Потім виділіть суму на продукти та побутові потреби. Навіть якщо залишиться зовсім невелика сума, спробуйте відкласти хоча б 5-10% від неї на свій ощадний рахунок. Головне – регулярність. Користуйтеся пільгами та субсидіями. Держава надає пенсіонерам низку пільг: безкоштовний проїзд у громадському транспорті (окрім таксі та деяких маршруток), субсидії на оплату комунальних послуг, податкові пільги для власників землі. Обов’язково дізнайтеся у місцевому управлінні соціального захисту або Пенсійному фонді, які саме пільги доступні вам. Це пряма економія ваших грошей.

Держава надає пенсіонерам низку пільг: безкоштовний проїзд у громадському транспорті (окрім таксі та деяких маршруток), субсидії на оплату комунальних послуг, податкові пільги для власників землі. Обов’язково дізнайтеся у місцевому управлінні соціального захисту або Пенсійному фонді, які саме пільги доступні вам. Це пряма економія ваших грошей. Купуйте з розумом. Складайте список покупок перед походом до магазину чи на ринок і суворо його дотримуйтесь. Так ви уникнете спонтанних та непотрібних витрат. Звертайте увагу на акційні пропозиції та товари місцевих виробників – вони часто дешевші. Для ліків можна порівняти ціни в кількох аптеках або запитати у лікаря про дешевші аналоги (діюча речовина та сама, а ціна може суттєво відрізнятися).

Складайте список покупок перед походом до магазину чи на ринок і суворо його дотримуйтесь. Так ви уникнете спонтанних та непотрібних витрат. Звертайте увагу на акційні пропозиції та товари місцевих виробників – вони часто дешевші. Для ліків можна порівняти ціни в кількох аптеках або запитати у лікаря про дешевші аналоги (діюча речовина та сама, а ціна може суттєво відрізнятися). Зробіть свої гроші працьовитими. Навіть невеликі заощадження не повинні лежати “під матрацом”, адже інфляція поступово їх з’їдає. Найпростіший та найбезпечніший спосіб – відкрити пенсійний депозит у надійному банку. Зазвичай, для пенсіонерів пропонують вигідніші умови: вищий відсоток, можливість поповнення невеликими сумами. Ваші гроші будуть захищені Фондом гарантування вкладів (наразі сума відшкодування становить до 200 000 грн) і приноситимуть невеликий, але стабільний дохід.

Навіть невеликі заощадження не повинні лежати “під матрацом”, адже інфляція поступово їх з’їдає. Найпростіший та найбезпечніший спосіб – відкрити пенсійний депозит у надійному банку. Зазвичай, для пенсіонерів пропонують вигідніші умови: вищий відсоток, можливість поповнення невеликими сумами. Ваші гроші будуть захищені Фондом гарантування вкладів (наразі сума відшкодування становить до 200 000 грн) і приноситимуть невеликий, але стабільний дохід. Шукайте додатковий дохід. Якщо є сили та бажання, подумайте про монетизацію свого хобі. Можливо, ви чудово в’яжете, вишиваєте, ремонтуєте дрібну техніку або можете доглядати за квітами сусідів під час їхньої відпустки. Це не лише додаткова копійка до пенсії, а й чудова можливість залишатися активними та затребуваними.

Приклад простого місячного бюджету

Щоб краще зрозуміти, як планувати свої фінанси, розглянемо приблизний бюджет для пенсіонера з пенсією, наприклад, 4000 гривень. Суми звісно умовні, адже вони показують сам принцип розподілу коштів.

Категорія витрат Сума (в гривнях) Примітки Дохід (Пенсія) + 4000 Основне джерело надходжень Комунальні послуги – 1200 Розраховано з урахуванням можливої субсидії Ліки та здоров’я – 500 Обов’язкові щомісячні препарати Продукти харчування – 1500 Планування меню на тиждень допоможе зекономити Мобільний зв’язок / Інтернет – 150 Варто перевірити тарифи, можливо є дешевші Побутові товари – 200 Миючі засоби, засоби гігієни тощо Разом обов’язкові витрати – 3550 Залишок 450 Гроші, якими можна розпоряджатися Накопичення (депозит) – 200 Відкладаємо одразу, формуємо “подушку безпеки” Непередбачені витрати/дозвілля 250 На ремонт, подарунок онукам чи похід у гості

Важливо: цей бюджет – лише приклад. Ви можете створити власну таблицю, додавши чи змінивши категорії відповідно до ваших потреб. Головна мета – побачити структуру своїх фінансів і переконатися, що накопичення – це цілком реальне завдання.

Пам’ятайте, фінансова грамотність – це навичка, яку ніколи не пізно освоїти. Почніть з малого, будьте послідовними, і ви здивуєтеся, як зміниться ваше фінансове самопочуття на краще.