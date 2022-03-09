Рада директорів МВФ на історичному засіданні затвердила 1.4 млрд дол допомоги Україні

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня утвердил выделение 1,4 млрд долларов США (1005,9 млн СДР) в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

Исполнительный совет выразил решительную поддержку украинскому народу, передает сайт МВФ.

Война в Украине приводит к трагическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. В то время как перспективы подвержены чрезвычайной неопределенности, экономические последствия уже очень серьезны, с потоком беженцев более 2 миллионов человек всего за 13 дней и крупномасштабным разрушением ключевой инфраструктуры в стране. Эта выплата в рамках RFI, эквивалентная 50 процентам квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в связи с последствиями продолжающейся войны, и окажет критически важную поддержку в краткосрочной перспективе, играя каталитическую роль для финансирования от других партнеров.

«Фонд выражает свое глубочайшее сочувствие украинскому народу в эти чрезвычайно трудные времена и будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями» — отмечается в заявлении.