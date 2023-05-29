Рада звільнила від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників

Верховна Рада схвалила законопроєкти №9275 та №9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.

Про це повідомив співавтор законопроєкту, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Документи за основу і в цілому підтримали 284 і 289 нардепів відповідно.

“Проєктами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло такі складові, повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено та сплатити пеню”, – пояснив Железняк. // Економічна правда