Рада звільнила від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони

Йдеться про порох, вибухові речовини, спецхімію для виробництва боєприпасів, засоби радіоелектронної розвідки, інше.

Верховна Рада України на засіданні 10 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану.

За постанову проголосували 317 нардепів, інформує LB.

За другий в цілому Закон про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану 9062 проголосували 316 нардепів.

«Гостро стоїть питання організації виробництва боєприпасів в Україні, організації ремонту зразків озброєння та військової техніки західних зразків, що постачались у якості матеріально-технічної допомоги та не можуть бути відремонтовані силами підприємств національної економіки України. Також у найближчій перспективі планується постачання засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, засобів радіолокації, систем спостереження та наведення, бойових кораблів та катерів, а також їх компонентів за зовнішньоекономічними контрактами. Така техніка, озброєння, боєприпаси та супутні послуги становлять нагальну потребу Збройних Сил України та інших структур сектору оборони та безпеки Держави», — написано у пояснювальній записці.

Тому для зменшення витрат держбюджету законом пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів оборонного призначення.

«А саме: пороху, вибухових речовин, спеціальної хімії для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спеціального призначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, які використовуються в оборонних цілях, військових кораблів та катерів».

Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операції з постачання послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.

Прийняття законів «дозволить підвищити ефективність реалізації зовнішньоекономічних проєктів з забезпечення критичних потреб Сил оборони України в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах та забезпечить можливість Збройних Сил України, інших військових та правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки».