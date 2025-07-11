РФ має відшкодувати Україні 500 млрд євро, аби її активи розморозили – Мерц

За три роки повномасштабного вторгнення в Україну РФ завдала збитків на 500 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Конференції з відновлення України в Римі

«Росія завдала величезної шкоди за понад три роки війни. Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія повинна компенсувати ці збитки. Доки цього не станеться, Росії не повинно бути надано і не буде надано доступу до заморожених російських активів», – процитували Мерца на сайті німецького уряду.

Мерц наголосив що заморожування російських активів залишається в силі. А відсотки або доходи від активів використовуватимуть на користь Україні.

За даними Politico, Європейський Союз прагне отримати мільярди додаткових євро із заморожених російських активів, перевівши їх у «більш ризиковані інвестиції». Такий план повинен дозволити збільшити допомогу Україні, уникаючи при цьому звинувачень у «крадіжці» грошей Москви.

Зокрема, у ЄС розглядають можливість переведення майже 200 мільярдів євро заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, в новий, більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки, розповіли виданню чотири чиновники, обізнані з перебігом процесу. // Дзеркало тижня