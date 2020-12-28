Голові КСУ Тупицькому повідомили про підозру – Офіс генпрокурора

Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«В.о. Генерального прокурора повідомлено про підозру Голові Конституційного Суду України у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах ексголови Вищого госпсуду, нинішній голова КС вчинив вплив на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від давання показань або дав завідомо неправдиві показання.

Окрім того, як зазначають у ОГП, Тупицький тричі упродовж 2018-2019 років надав слідчому Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов’язаного із протиправним заволодінням майновими активами ВАТ «Зуївський енергомеханічний завод», розташованого на Донеччині.

«У зв’язку з тим, що Голова Конституційного Суду не з’явився на виклик до Офісу Генерального прокурора та не надав документів про поважність причин неявки, повідомлення про підозру, як таке, що складене керівництвом Офісу Генерального прокурора сьогодні, відправлене йому поштовим зв’язком», — поінформували у відомстві.

Також у Офісі генпрокурора уточнили, що у понеділок Президентові Володимиру Зеленському було відправлено клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Як повідомлялося, Тупицького на 9 год. 30 хв. 28 грудня викликали в Офіс Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.

Але, як повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у Офісі генпрокурора, Голова КС Олександр Тупицький не прийшов у Офіс генпрокурора для отримання повідомлення про підозру.

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

У свою чергу у КС поінформували, що очільник суду з огляду на отриману повістку підготував низку клопотань до ОГП.