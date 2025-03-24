Роль адвоката у вирішенні проблем із блокуванням податкових накладних
У сучасних реаліях українського бізнесу одним із найпоширеніших викликів для підприємців є блокування податкових накладних (ПН) з боку Державної податкової служби (ДПС). Ця проблема може суттєво ускладнити діяльність компанії, адже від своєчасної реєстрації ПН залежить не лише можливість покупця скористатися податковим кредитом, а й загальна фінансова стабільність підприємства. У таких ситуаціях на допомогу приходить адвокат, який відіграє ключову роль у вирішенні спорів із ДПС та поверненні бізнесу до нормального функціонування.
Юристка адвокат Вероніка Данилевич, розповідає чому виникає блокування ПН, як адвокат може допомогти у цьому процесі та які практичні кроки варто зробити для захисту своїх прав.
Чому ДПС блокує податкові накладні?
Блокування податкових накладних стало звичною практикою після введення в Україні Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). Ця система автоматично аналізує операції між контрагентами та визначає, чи відповідають вони встановленим критеріям “ризиковості”. Якщо ПН потрапляє під підозру, її реєстрацію призупиняють, а платнику податків надається повідомлення про необхідність подання пояснень і документів.
Причини блокування можуть бути різними:
- Ризиковість платника податків. Якщо ДПС класифікує компанію як “ризикову” через сумніви у її діяльності, усі її ПН автоматично потрапляють під пильну увагу.
- Невідповідність кодів товарів чи послуг. Помилки в класифікації або невідповідність між заявленими кодами та реальною діяльністю компанії часто стають підставою для зупинки реєстрації.
- Відсутність первинних документів. Податкова може вважати, що операція є фіктивною, якщо не бачить підтвердження реальності господарської діяльності.
- Скарги від контрагентів або підозри у “схемах”. Якщо один із учасників ланцюжка поставок потрапляє під перевірку, це може зачепити й інших.
Хоча система СМКОР створена для боротьби з ухиленням від сплати податків, на практиці вона нерідко призводить до помилкового блокування законних операцій. У таких випадках без належного юридичного супроводу бізнесу складно швидко відновити свої права.
Роль адвоката у процесі розблокування ПН
Адвокат із досвідом у податкових спорах стає незамінним помічником для підприємства, яке зіткнулося з блокуванням ПН. Його основне завдання – не лише допомогти у формальному поданні документів, а й розробити стратегію захисту, яка враховує усі нюанси конкретної ситуації. Ось як саме адвокат може вплинути на процес:
1. Аналіз ситуації та підготовка документів
Перший крок адвоката – ретельний аналіз причин блокування. Він вивчає повідомлення від ДПС, перевіряє відповідність наданих даних критеріям СМКОР та оцінює, чи були допущені помилки з боку компанії. Після цього адвокат допомагає зібрати необхідний пакет документів: договори, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення тощо. Важливо, щоб ці документи були оформлені правильно й чітко підтверджували реальність операції.
2. Подання пояснень до ДПС
Після зупинення реєстрації ПН платник податків має 365 днів для подання пояснень і документів. Адвокат готує юридично обґрунтовану відповідь, яка спростовує претензії податкової та доводить правомірність операції. Наприклад, якщо ДПС вважає операцію фіктивною, адвокат може надати докази наявності матеріально-технічної бази, персоналу чи інших ресурсів, необхідних для виконання угоди.
3. Оскарження рішення в адміністративному порядку
Якщо подані пояснення не переконали ДПС і комісія з питань зупинення реєстрації ПН відмовила у розблокуванні, адвокат може підготувати скаргу до вищого органу – центрального апарату ДПС. Цей етап вимагає глибокого знання законодавства, адже скарга має бути обґрунтованою та відповідати вимогам Податкового кодексу України.
4. Судовий захист
У разі, якщо адміністративні методи не дали результату, адвокат ініціює судовий процес. Позов до адміністративного суду – це ефективний спосіб оскарження неправомірних дій ДПС. Адвокат складає позовну заяву, представляє інтереси компанії в суді та аргументує, чому блокування було незаконним. Судова практика показує, що у багатьох випадках суд стає на бік платника податків, якщо є достатньо доказів реальності операцій.
Практичні поради для бізнесу
Щоб мінімізувати ризик блокування ПН і полегшити процес їх розблокування, бізнесу варто дотримуватися кількох рекомендацій:
- Перевіряйте контрагентів. Перед укладанням угод переконайтеся, що ваш партнер не перебуває у переліку “ризикових” суб’єктів.
- Ведіть чіткий облік. Усі операції повинні супроводжуватися первинними документами, які легко надати на вимогу ДПС.
- Залучайте адвоката на ранніх етапах. Чим раніше юрист долучиться до справи, тим швидше вдасться вирішити проблему.
Реальний приклад: як адвокат рятує ситуацію
Уявімо ситуацію: невелике підприємство, що займається торгівлею будівельними матеріалами, уклало угоду з постачальником. Після відвантаження товару покупець подав ПН на реєстрацію, але ДПС її заблокувала через “невідповідність кодів товарів”. Компанія звернулася до адвоката, який проаналізував документи й виявив, що помилка була формальною – код УКТ ЗЕД був указаний із незначною розбіжністю. Адвокат підготував пояснення з додатками (договір, специфікація, сертифікати на товар) і домігся розблокування ПН уже на етапі адміністративного розгляду. Без юридичної підтримки підприємство могло б витратити місяці на судові тяжби.
Висновок
Блокування податкових накладних – це не вирок для бізнесу, а виклик, який можна подолати за допомогою кваліфікованого адвоката. Юридична підтримка дозволяє не лише розблокувати ПН, а й захистити репутацію компанії та уникнути фінансових втрат, зазначає юристка. Завдяки індивідуальному підходу та глибокому знанню податкового законодавства, компанія зможе швидко повернутися до звичного ритму роботи й уникнути зайвих проблем із контролюючими органами.Tweet