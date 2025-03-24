Роль адвоката у вирішенні проблем із блокуванням податкових накладних

У сучасних реаліях українського бізнесу одним із найпоширеніших викликів для підприємців є блокування податкових накладних (ПН) з боку Державної податкової служби (ДПС). Ця проблема може суттєво ускладнити діяльність компанії, адже від своєчасної реєстрації ПН залежить не лише можливість покупця скористатися податковим кредитом, а й загальна фінансова стабільність підприємства. У таких ситуаціях на допомогу приходить адвокат, який відіграє ключову роль у вирішенні спорів із ДПС та поверненні бізнесу до нормального функціонування.

Юристка адвокат Вероніка Данилевич, розповідає чому виникає блокування ПН, як адвокат може допомогти у цьому процесі та які практичні кроки варто зробити для захисту своїх прав.

Чому ДПС блокує податкові накладні?

Блокування податкових накладних стало звичною практикою після введення в Україні Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). Ця система автоматично аналізує операції між контрагентами та визначає, чи відповідають вони встановленим критеріям “ризиковості”. Якщо ПН потрапляє під підозру, її реєстрацію призупиняють, а платнику податків надається повідомлення про необхідність подання пояснень і документів.

Причини блокування можуть бути різними:

Ризиковість платника податків. Якщо ДПС класифікує компанію як “ризикову” через сумніви у її діяльності, усі її ПН автоматично потрапляють під пильну увагу. Невідповідність кодів товарів чи послуг. Помилки в класифікації або невідповідність між заявленими кодами та реальною діяльністю компанії часто стають підставою для зупинки реєстрації. Відсутність первинних документів. Податкова може вважати, що операція є фіктивною, якщо не бачить підтвердження реальності господарської діяльності. Скарги від контрагентів або підозри у “схемах”. Якщо один із учасників ланцюжка поставок потрапляє під перевірку, це може зачепити й інших.

Хоча система СМКОР створена для боротьби з ухиленням від сплати податків, на практиці вона нерідко призводить до помилкового блокування законних операцій. У таких випадках без належного юридичного супроводу бізнесу складно швидко відновити свої права.

Роль адвоката у процесі розблокування ПН

Адвокат із досвідом у податкових спорах стає незамінним помічником для підприємства, яке зіткнулося з блокуванням ПН. Його основне завдання – не лише допомогти у формальному поданні документів, а й розробити стратегію захисту, яка враховує усі нюанси конкретної ситуації. Ось як саме адвокат може вплинути на процес:

1. Аналіз ситуації та підготовка документів

Перший крок адвоката – ретельний аналіз причин блокування. Він вивчає повідомлення від ДПС, перевіряє відповідність наданих даних критеріям СМКОР та оцінює, чи були допущені помилки з боку компанії. Після цього адвокат допомагає зібрати необхідний пакет документів: договори, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення тощо. Важливо, щоб ці документи були оформлені правильно й чітко підтверджували реальність операції.

2. Подання пояснень до ДПС

Після зупинення реєстрації ПН платник податків має 365 днів для подання пояснень і документів. Адвокат готує юридично обґрунтовану відповідь, яка спростовує претензії податкової та доводить правомірність операції. Наприклад, якщо ДПС вважає операцію фіктивною, адвокат може надати докази наявності матеріально-технічної бази, персоналу чи інших ресурсів, необхідних для виконання угоди.

3. Оскарження рішення в адміністративному порядку

Якщо подані пояснення не переконали ДПС і комісія з питань зупинення реєстрації ПН відмовила у розблокуванні, адвокат може підготувати скаргу до вищого органу – центрального апарату ДПС. Цей етап вимагає глибокого знання законодавства, адже скарга має бути обґрунтованою та відповідати вимогам Податкового кодексу України.

4. Судовий захист

У разі, якщо адміністративні методи не дали результату, адвокат ініціює судовий процес. Позов до адміністративного суду – це ефективний спосіб оскарження неправомірних дій ДПС. Адвокат складає позовну заяву, представляє інтереси компанії в суді та аргументує, чому блокування було незаконним. Судова практика показує, що у багатьох випадках суд стає на бік платника податків, якщо є достатньо доказів реальності операцій.

Практичні поради для бізнесу

Щоб мінімізувати ризик блокування ПН і полегшити процес їх розблокування, бізнесу варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Перевіряйте контрагентів. Перед укладанням угод переконайтеся, що ваш партнер не перебуває у переліку “ризикових” суб’єктів.

Перед укладанням угод переконайтеся, що ваш партнер не перебуває у переліку “ризикових” суб’єктів. Ведіть чіткий облік. Усі операції повинні супроводжуватися первинними документами, які легко надати на вимогу ДПС.

Усі операції повинні супроводжуватися первинними документами, які легко надати на вимогу ДПС. Залучайте адвоката на ранніх етапах. Чим раніше юрист долучиться до справи, тим швидше вдасться вирішити проблему.

Реальний приклад: як адвокат рятує ситуацію

Уявімо ситуацію: невелике підприємство, що займається торгівлею будівельними матеріалами, уклало угоду з постачальником. Після відвантаження товару покупець подав ПН на реєстрацію, але ДПС її заблокувала через “невідповідність кодів товарів”. Компанія звернулася до адвоката, який проаналізував документи й виявив, що помилка була формальною – код УКТ ЗЕД був указаний із незначною розбіжністю. Адвокат підготував пояснення з додатками (договір, специфікація, сертифікати на товар) і домігся розблокування ПН уже на етапі адміністративного розгляду. Без юридичної підтримки підприємство могло б витратити місяці на судові тяжби.

Висновок

Блокування податкових накладних – це не вирок для бізнесу, а виклик, який можна подолати за допомогою кваліфікованого адвоката. Юридична підтримка дозволяє не лише розблокувати ПН, а й захистити репутацію компанії та уникнути фінансових втрат, зазначає юристка. Завдяки індивідуальному підходу та глибокому знанню податкового законодавства, компанія зможе швидко повернутися до звичного ритму роботи й уникнути зайвих проблем із контролюючими органами.