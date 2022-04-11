Росія допустила дефолт за зовнішнім боргом — CNN
Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття.
Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
Про це пише CNN з посиланням на агентство кредитних рейтингів S&P.
Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня, йдеться в повідомленні S&P, опублікованому в п’ятницю.
Агентство заявило, що це рівносильно «вибірковому дефолту», оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в «долари, спочатку належним сумам».
Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало зобов’язання за конкретним зобов’язанням, але не по всьому своєму боргу.
У Москви є 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу і відсотків, але S&P заявило, що не очікує, що Москва конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її «готовність і технічні можливості дотримуватися своїх зобов’язань».
Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття, коли Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом. // УНІАН