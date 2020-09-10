Рынок подержанных заграничных авто растет и в разы превышает регистрации новых автомобилей

В июле 2020-го года было зарегистрировано 34300 импортных б/у автомобилей. Для сравнения в июле 2019-го регистрацию прошли порядка 20000 подержанных легковушек, то есть за год этот сегмент рынка вырос на 41,69%. В июне текущего года было оформлено 28,5 тысяч подержанных авто.

При этом в мае 2020-го по данным “Укравтопрома” в страну прибыли 30600 заграничных машин — больше, чем в июне. В мае 2019-го тоже наблюдался скачок — более 22000 б/у легковых транспортных средств получили регистрацию. К середине лета спрос на них падает, что традиционно связывают с периодом отпусков. В целом в текущем году количество продаж иностранных легковых ТС медленно, но верно растет, — отмечают эксперты компании AMERICA MOTORS.

На рынке новых легковушек дело обстоит так. По данным Укравтопрома июль 2020-го показал прирост покупок в 29,8% по сравнению с маем текущего года. Притом, что из-за карантина в апреле он обвалился на 50% по сравнению с показателями предыдущего года. В середине весны было продано всего 3,7 тысячи новых легковых автомобилей. Укравтопром отмечает, что такой показатель не стал антирекордом: за годы независимости в Украине бывало и меньше.

Самая популярная марка растаможенных автомобилей в июле 2020-го — Volkswagen: зарегистрировано 5,6 тысяч новых собственников. За ним следует Ford — 3,4 единиц авто. Следующие по популярности — Skoda, Renault и Nissan.

Транспорт с бензиновыми двигателями покупают чаще остальных — 64% импортируемых легковушек. Дизель составляет 21% импорта, долю в 10% и 5% имеют ГБО и электрокары соответственно. В связи с отменой НДС и таможенной пошлины на “электрички” количество их продаж по прогнозам будет расти.

Хотя комплектация американских ТС и их качество считается более высоким, чем у европейских аналогов, последние пока что имеют преимущество над американским импортом в Украине. Доставка и растаможка автомобилей из США, по данным компании AmericaMotors занимает 2-3 месяца, в то время как пригнать машину из Европы куда быстрее. Кроме того, многим украинцам кажется, что чем дальше находится ТС, тем менее он надежен. На деле это не так: каждая машина с аукционов в Штатах имеет подробную историю и проходит предпродажную проверку. Заказывать б/у автомобили из США, зачастую выгоднее и надежнее, чем из Европы, — отмечают эксперты компании.

За первые два квартала 2020-го года по данным УНН в Украину было импортировано авто из США на более чем 314 миллионов долларов.