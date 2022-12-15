Саміт ЄС схвалив виділення Україні 18 млрд. євро

Європейський союз узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави Європейської ради Шарля Мішеля.

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, подібно до того, як було виділено кошти у 2022 році – вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати. “Ми схвалили програму допомоги Україні на суму 18 млрд євро. ЄС дотримується свого слова”, – заявив Мішель.

Раніше повідомлялося, що Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включає мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній та 18 мільярдів євро допомоги Україні.