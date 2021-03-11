СНБО принял решение о возвращении предприятия «Мотор Січ» в госсобственность

Это будет сделано в ближайшее время «законным и конституционным способом»

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время «законным и конституционным способом».

«Предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственного государства законным и конституционным способом. Каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое странным образом оказалось в частных руках, будет рассматриваться отдельно», – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что люди, которые вкладывали деньги в эти предприятия, получат соответствующую компенсацию – «это делается для национальной безопасности нашего государства».

«Мотор Сич» – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. // Сегодня