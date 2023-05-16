Подробиці затримання на хабарі Голови Верховного Суду Князэва та адвоката: операція під прикриттям та оперативне проникнення в злочинне угрупування

Неправомірна вигода розміром близько 2,7 млн доларів США для Голови Верховного Суду Князєва та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди.

Про це заявили на спільному брифінгу керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос, передає прес-служба НАБУ.

Виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із «винагородою» для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Констянтина Жеваго.

Зараз тривають слідчі дії, метою яких є виявлення як всіх фігурантів конкретного епізоду, так і діяльності злочинного угруповання в цілому. На думку Олександра Клименка, ця злочинна схема могла впливати і на інші суди України, тому її важливо було зупинити тут і зараз.

Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст 368, ч.4 ст.369 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

ПОДРОБИЦІ СПРАВИ



Після отримання інформації про існування злочинного угруповувано у сфері судової гілки влади та її вищого керівництва детективи Бюро реалізували операцію під прикриттям. Завдяки оперативному проникненню в злочинне угрупування вдалося викрити та задокументувати низку епізодів діяльності злочинної організації.

Зокрема, внаслідок проведеного комплексу оперативно-технічних заходів бюро здобуло інформацію про контакти бізнесмена-власника групи «Фінанси і кредит» з одним із адвокатів-керівником адвокатського обʼєднання. Під час розслідування з’ясувалося, що адвокатське об’єднання використовувалося для маскування злочинної діяльності. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За кілька днів після встановлення контакту, 15 березня, мало відбутися засідання по справі, але його було перенесено на виконання попередньої домовленості. Записи розмов підтверджують домовленість такого перенесення, зі слів фігурантів, на термін від двох тижнів до місяця. Також зафіксовано прохання підтвердити «готовність» до такого перенесення, до збору повної суми хабаря.

Після того відбувалася поступова передача коштів від бізнесмена до адвоката і, нарешті, на початку квітня вся сума була зібрана та покладена у банківське сховище для зберігання.

19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена, а вже 1 травня Голова ВС надав вказівку іншим учасникам угруповання щодо сум та порядку розподілу між деякими членами Великої Палати, які брали участь у ухваленні відповідного рішення.

3 травня була передана перша частина коштів, а 15 травня відбулася передача другої частини.

Під час проведення невідкладних слідчих дій, було вилучено частину предмета злочину, зокрема під час обшуку у головного фігуранта та інших учасників злочинного угрупування