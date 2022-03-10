США виділяють $50 мільярдів на гуманітарну допомогу українцям

Вашингтон виділить 50 млрд. доларів на гуманітарну допомогу українцям, які потерпають від російської агресії.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявила віцепрезидент США Камала Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми передаємо додаткових 50 млрд доларів, аби допомогти в реалізації гуманітарної допомоги»,- заявила Гарріс.

За її словами, кошти буде виділено з програми продовольчої допомоги.

Віцепрезидент зазначила, що весь цивілізований світ відчуває лють, коли бачить, що коїться в Україні з невинними дітьми, матерями, батьками, бабусями і дідусями – людьми, які утікаючи, залишають все, що вони мали.

«Ми підтримуємо українців, які продемонстрували величезну відвагу», — підкреслила вона.

Гарріс повідомила, що у міністерстві юстиції створено слідчу групу, яка займеться вивченням злочинних дій росіян, зокрема російських олігархів.

Вона звернула увагу на різке падіння курсу російського рубля і дуже низький кредитний рейтиг росії в результаті введення санкцій.

«Це справжні наслідки для росії від війни путіна»,- констатувала Гарріс.

Віцепрезидент США зазначила, що всі є свідками немислимих злочинів, які здійснюються росією у значних масштабах. Вона навела приклад обстрілів пологового будинку і дитячої лікарні в Маріуполі.

«Очевидно, що разом, солідарно ми зробимо усе, щоб забезпечити усі гуманітарні потреби, а також безпеку України та українського народу»,- підкреслила Гарріс.

Вона також зауважила, що США підтримують союзників в рамках 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону. У цьому контексті Гарріс повідомила, що до Польщі вже доставлено дві батареї ЗРК Patriot.