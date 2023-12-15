Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. Ці кошти зокрема направлять на соцвиплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету”, – уточнив прем’єр.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF), уточнив Шмигаль.

Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії, підкреслив глава українського уряду.

Нагадаємо:

Міністерство соціальної політики та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)”. // Економічна правда