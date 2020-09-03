Затримано осіб, які замінували офісне приміщення у центрі Києва (фото)

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, причетним до замінування офісного приміщення у центрі столиці.

Так, 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший — проходив службу у зоні АТО.

У вівторок, 02 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Встановлюється походження вилученого арсеналу та мотиви його зберігання.

Заходи з викриття підозрюваних проводилися спільно з працівниками Печерського управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП м. Києві за підтримки оперативних підрозділів столичної поліції.

Прес-служба прокуратури міста Києва