Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

США виділяють для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.

Президент США заявив, що новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

Що отримає Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вартість пакета 375 млн доларів. За його словами, Україна отримає: