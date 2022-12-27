З України втекла ціла група мобілізованих росіян зі зброєю

Всі втікачі були призвані у Калінінградській області Росії, дізналися журналісти.

Із зони бойових дій в Україні втекли вісім мобілізованих росіян, вони зі зброєю і в камуфляжі на попутках доїхали до російського міста Подольськ Московської області і там здалися, їх передали у військову прокуратуру.

Мобілізовані, які втекли з України, були призвані у Калінінградській області, повідомляє Telegram-канал Mash.

Окупанти виїхали з Луганської області, повідомляє Baza в месенджері.

“Увечері 26 грудня 8 чоловіків у віці від 20 до 44 років прийшли до відділку поліції в Подільську з автоматами і кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю. Пізніше з’ясувалося, що майже всі приїхали до відділку були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ”, – наголошується на каналі. // УНІАН