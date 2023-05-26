Тариф на електроенергію для населення хочуть «покращити» до 2,88 грн.

НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергореформу.

“НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов’язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціини без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ”, – йдеться у листі в Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому ЗМІ.

Як зазначається у листі, запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго” (основні виконавці ПСО, за рахунок яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить зараз приблизно 6 грн/кВт-год, та тарифами для населення – ред.) і наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

При цьому також наголошується, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП вказала, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення про ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін буде розглядати цю пропозицію, і найімовірніше, підтримає її, на своєму засіданні найближчим часом.

Нагадаємо, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт-год, і 1,68 грн/кВт-год при споживанні більших обсягів.