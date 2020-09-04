Минюст просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Министр юстиции Украины обратился к Верховной раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка. Дело касается депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции подготовило законопроект, который запрещает взимать средства из банка по решению суда.

«Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы», — подчеркнул он.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, и разрешил принудительное взыскание средств с государственного ПриватБанка.

После этого Малюська заявил о намерении подать жалобу в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принимал решение по делу ПриватБанка. // РБК-Украина