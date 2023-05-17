Засуджено 9 російських окупантів, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі

За підтримання публічного обвинувачення Бучанською окружною прокуратурою суд визнав 9 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил рф у складі 35 загальновійськової армії винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За результатами спеціального судового розгляду одного з військовослужбовців засуджено до 12 років позбавлення волі, ще чотирьом російським військовим суд призначив покарання у вигляді 11 років 6 місяців позбавлення волі, іншим -11.

Сторона обвинувачення довела, що засуджені під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї. Вони не забезпечували утримуваного їжею та водою.

Військовослужбовці країни-агресора позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, руки зв’язували пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, йому завдавали тілесні ушкодження.

Били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині.

Наразі вказані особи перебувають в розшуку.