Під Попасною в результаті обстрілу росіян сталася пожежа біля цивільного сектора

5 травня, поблизу населеного пункту Попасна, незаконні збройні формування РФ здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, який розірвався поблизу цивільного сектору та спричинив локальну пожежу, що могла спричинити руйнування об’єктів інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС.

На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час, пожежу локалізовано військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

УК